На россиянку завели дело о контрабанде наркотиков за пачку антидепрессантов

На жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву с диагнозом шизотипическое расстройство личности завели уголовное дело о контрабанде наркотиков после того, как она заказала пачку антидепрессантов из Польши. Ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Об этом говорится на странице сообщества PSY.WEB во «ВКонтакте».

Как уточняет «Медиазона», в деле 24-летней девушки указано, что с 2012 она состоит на учете у психиатра и лечилась в психоневрологическом диспансере, после чего ей назначили рецептурные антидепрессанты, влияющие на серотонин, а также антипсихотики и анксиолитики.

По ощущениям самой Беляевой, ее состояние ухудшалось. В интернете она прочитала, что это может быть связано со сбоем дофаминовых рецепторов, и проконсультировалась со своим врачом. На сайте euromedex, где можно законно приобрести оригинальные европейские лекарства, она купила препарат Elontril с активным веществом бупропион.

Таблетки ей доставили в начале апреля из Польши в почтовое отделение в Екатеринбурге. 10 апреля, когда девушка пошла забирать их, ее остановили сотрудники таможни. Была проведена экспертиза препарата, в результатах эксперт указал, что бупропион — производное эфедрона, который запрещен на территории России. На основе этого документа было заведено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов...»), согласно которому Беляева провезла через границу 10,69 грамма производного запрещенного вещества эфедрон. Девушка прошла тест на наркотики, который оказался отрицательным. С нее взяли подписку о невыезде.

Представитель пресс-службы Уральского таможенного управления рассказал изданию E1.Ru, что содержащееся в таблетках вещество «используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы».

Бупропион не указан в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, его нет в списках сильнодействующих и ядовитых веществ, в перечне сильнодействующих и ядовитых веществ. В России лицензию на него отозвали в 2016 году, но он не запрещен — его просто нельзя купить в аптеках. В группе PSY.WEB указывается, что многие россияне с депрессией ранее беспрепятственно заказывали препарат за границей. Также иногда его используют курильщики, когда отказываются от сигарет, поскольку вещество влияет на никотиновые рецепторы и уменьшает тягу к табаку.

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