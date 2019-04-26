Арест россиянки из-за антидепрессантов опровергли

Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, которая подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта, не содержалась под стражей и изначально находилась под подпиской о невыезде. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Уральского таможенного управления.

«Она с самого возбуждения уголовного дела находилась под подпиской о невыезде», — сказала собеседница.

Ранее 26 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки сообщило, что Беляева была допрошена в качестве подозреваемой по делу о контрабанде наркотиков и ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Информация подавалась как актуальная, хотя в действительности речь идет о событиях двухнедельной давности.

О том, что девушка в течение всего этого времени находится под подпиской о невыезде, стало известно днем ранее, 25 апреля. Таможенники остановили Беляеву 10 апреля, когда она пошла на почту за посылкой. Была проведена экспертиза, в результатах которой указывалось, что в полученных ею таблетках содержался бупропион — производное запрещенного в России эфедрона. В результате было заведено дело по части 3 статьи 229.1 УК («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»).

Бупропион не запрещен в России, но и не продается. Многие россияне с депрессией ранее беспрепятственно заказывали его из-за границы.

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