Минздрав отчитался о снижении числа психически больных россиян

Число россиян с диагностированным психическим расстройством в прошлом году снизилось на шесть процентов по сравнению с 2016-м — до 416,9 случая на 100 тысяч населения, пишут «Известия» со ссылкой на доклад министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, больше всего новых случаев было зафиксировано в Алтайском крае (1207 на 100 тысяч россиян). На втором и третьем местах оказались Чукотский (835 случаев) и Ненецкий (819,4) автономные округа. Реже всего психические заболевания выявляли на Северном Кавказе: в Ингушетии (102 случая), Чечне (127,2) и Северной Осетии — Алании (194).

Численность пациентов специализированных клиник остается на высоком уровне, говорится в документе. Больше всего их на Чукотке — 9,4 тысяч на 100 тысяч населения, то есть почти каждый десятый. В Алтайским крае и Еврейской АО в психоневрологических отделениях наблюдаются 7,6 и 6,6 процента местных жителей соответственно.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что часто россияне едут лечиться в медучреждения Алтайского края, что портит краевую статистику по заболеваемости. А в Чукотском и Ненецком округах на психическое здоровье людей влияют недостаток солнца, суровый климат, скудная еда и нехватка развлечений. В этих трех регионах также наблюдается высокий уровень потребления алкоголя, что негативно отражается на психике человека.

Схожие цифры назывались в конце 2017 года в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского. По данным учреждения, в целом по стране за 2012-2016 годы заболеваемость депрессией уменьшилась на 8,5 процента — с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч человек. В центре сообщили, что в 2016 году один из тысячи жителей Сибири страдал от депрессии. Самые низкие показатели по этому расстройству были среди жителей кавказских республик — 34,9 случая на 100 тысяч человек.

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