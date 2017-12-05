Названы самые депрессивные и суицидальные регионы России

Чаще всего депрессией в России страдают в Сибирском федеральном округе — 96,6 на 100 тысяч человек. Данные за 2016 год приводит Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского, передает во вторник, 5 декабря, RT.

Второе и третье места занимают Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа. Самый низкий показатель отмечается на Северном Кавказе (34,9).

В остальных федеральных округах депрессией болеют реже, чем в среднем по России. За 2012-2016 годы заболеваемость уменьшилась на 8,5 процента — с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч человек.

«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — пояснил руководитель отдела клинической и профилактической суидологии центра Борис Положий.

Он добавил, что девять из десяти неизлеченных депрессий могут закончиться самоубийством.

По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра Бориса Казаковцева, причиной расстройства могут быть как внешние, так и внутренние факторы: например, генетика, инфекции, травмы, плохая экология.