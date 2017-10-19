В Минздраве предрекли рост распространенности депрессии

К 2020 году депрессия может стать самой распространенной психической болезнью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного внештатного психиатра Минздрава, гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще 15 лет назад депрессивное расстройство было на пятом месте по распространенности среди психических заболеваний. По словам Кекелидзе, ранее медики прогнозировали, что к 2020 году депрессия займет второе место в этом рейтинге. «К сожалению, похоже, она выйдет на первое», — сказал он.

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Психиатр отметил, что причина растущей популярности депрессии — увеличение продолжительности жизни. В частности, она часто возникает на фоне хронических заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. Кекелидзе добавил, что число зарегистрированных случаев депрессивных расстройств среди молодежи остается на прежнем уровне. «Хотя самосознание и осознание психических процессов в организме, безусловно, выросло», — заключил врач.

В конце мая «Известия» писали, что, по данным аналитического агентства DSM Group, за первые четыре месяца этого года объемы продаж антидепрессантов и успокоительных выросли на 25 процентов и 11,1 процента соответственно относительно аналогичного периода прошлого года. По мнению психиатров, это может быть связано с ростом уровня тревожности и агрессии в обществе.

В сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что продолжительность жизни в России достигла 72,5 лет. Так, мужчины стали жить на год дольше — до 67,5 лет, а женщины — до 77,4 года.