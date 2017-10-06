Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности

Россия заняла первое место по показателям мужской смертности среди европейских стран. Так, 43 процента российских мужчин не доживают до 65 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На втором и третьем местах по ранней смертности мужчин в Европе — Украина и Белоруссия соответственно. В этих странах до 65 лет не доживает чуть менее 40 процентов мужчин. Четвертую строчку рейтинга заняла Молдавия с 37 процентами, пятую — Литва с 36 процентами. В число европейских аутсайдеров по мужской продолжительности жизни также вошли Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

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Самый низкий уровень смертности в Европе — в Исландии и Швейцарии, где только 10 процентов мужчин не доживают до 65 лет. Почти аналогичные показатели (11 процентов) у Швеции, Италии, Нидерландов, Мальты и Норвегии.

В сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что за первую половину 2017 года продолжительность жизни в России увеличилась на 0,63 года и достигла 72,5 лет. По ее данным, российские мужчины стали жить на год дольше — до 67,5 лет. Продолжительность жизни женщин составила 77,4 года.