В Росстате рассказали об увеличении числа россиян-долгожителей

В России все больше людей преодолевают рубеж в 100 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В 2017 году таких стало почти на тысячу больше (923), чем годом ранее. Общее число долгожителей — 15 704 человека, большинство из них женщины.

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Отмечается, что связано это в первую очередь с развитием медицины. «Достигнуты серьезные успехи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Создаются все более эффективные медицинские препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, что для людей старшего возраста особенно важно», — рассказал изданию профессор МГУ Андрей Коротаев.

В мае 2016 года жительница Астрахани Танзиля Бисембеева была признана старейшей жительницей России. 14 марта 2016 года женщина отметила юбилей — ей исполнилось 120 лет.