Россияне стали дольше жить

Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет. Об этом со ссылкой на данные Росстата за период с января по июль 2017 года сообщила министр здравоохранения России Ольга Скворцова, передает ТАСС.

«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год — с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года», — сообщила Скворцова.

Также министр здравоохранения отметила снижение смертности в стране. «Смертность населения снизилась на 2,3 процента и составила 12,7 на 1000 населения (за семь месяцев 2016 года — 13,0 на 1000 населения)», — указала Скворцова.

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В частности, снизилась смертность от новообразований — на 5,5 процента, туберкулеза — на 17,6 процента, болезней кровообращения — на 7,2 процента, болезней органов дыхания — на 23,3 процента, болезней органов пищеварения — на 10,2 процента. Кроме того, отмечается сокращение смертности от случайных отравлений алкоголем — на 21 процент, а также от внешних причин смерти — на 11 процентов, в том числе от дорожно-транспортных происшествий — на 10,3 процента.

Также отмечается, что на протяжении 2017 года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за семь месяцев снизилась на 11,7 процента и составляет 5,3 на 1000 родившихся живыми.