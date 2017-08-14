Голодец заявила о рекордно высокой средней продолжительности жизни в России

Средняя продолжительность жизни россиянина по итогам первой половины 2017 года превысила 72 года, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Ее слова приводит ТАСС.

Голодец отметила, что такое происходит впервые, и назвала точную цифру из предварительной оценки Росстата: 72,4 года. Это на полгода больше, чем в 2016-м.

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Вице-премьер назвала главным фактором, обеспечивающим рост продолжительности жизни, системную работу по снижению смертности. Так, по ее данным, в первой половине 2017-го смертность сократилась до 12,9 на 1000 человек по сравнению с 13,2 годом ранее.

«Вопросы здоровья и демографического развития — это абсолютный приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем», — подчеркнула Голодец.

Ранее о средней продолжительности жизни в 72 года говорил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. В марте он сообщал о том, что к 2025 году этот показатель может быть увеличен до 76 лет.

При этом одной из главных демографических проблем страны остается мужская смертность. По данным специалистов, российские мужчины постоянно пробуют себя «на слабо» и пренебрежительно относятся к своему здоровью. Так, женщины в России в среднем живут до 77 лет, а мужчины — до 67.