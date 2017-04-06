В Минздраве предрекли рост числа больных депрессией

В Минздраве заявили, что к 2020 году депрессия станет второй по распространенности среди причин временной нетрудоспособности, сообщает РИА Новости.

«К 2020 году депрессия выйдет на второе место, а некоторые считают, что и на первое, по дням нетрудоспособности в течение года. Этот прогноз был сделан давно, и это, к сожалению, подтверждается», — рассказал главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

По данным ВОЗ, в России от депрессивных расстройств страдают почти восемь миллионов человек или 5,5 процента граждан. Всего в Европейском регионе, куда относится и Россия, депрессия наблюдается у примерно у 40 миллионов человек.

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этом году он проходит под лозунгом «Депрессия: давайте говорить».

Депрессия — психическое расстройство, характеризующееся снижением настроения, нарушениями мышления и двигательной заторможенностью. При депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса к жизни и привычной деятельности.