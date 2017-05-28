Убей меня нежно

В минувший День Победы омская пенсионерка убила сожителя, ткнув ему в горло кухонным ножом. До этого пара не ссорилась, по крайней мере соседи возмущения спокойствия не фиксировали. Что еще интереснее — выяснилось, что эта же самая старушка семь лет назад убила ножом своего предыдущего сожителя, причем тоже на День Победы. Отсюда вопрос: мог ли погибший 72-летний мужчина заранее распознать в подруге изверга и душегуба? Можно ли вообще заранее понять, что с партнером не все хорошо? Каких личностных особенностей стоит опасаться при выборе спутника жизни? И что делать, если опасный партнер уже рядом? Об этом, а также о химии любви и правильном подходе к созданию семьи «Ленте.ру» рассказала доктор медицинских наук, руководитель отдела судебно-психиатрической профилактики ФГБУ «ГНЦ ССП имени В.П. Сербского» Оксана Макушкина.

Буйные и тихие

— Определений психического расстройства великое множество, — сразу расставляет точки над «i» профессор Оксана Анатольевна Макушкина. — А вот определение психического здоровья одно. Точкой отсчета является возможность человека адаптироваться в социуме. В первую очередь на работе и в семье. В частности, не создавать конфликтных ситуаций, а также выходить из них с наименьшими потерями для себя и окружающих. Сохранение этой возможности свидетельствует о норме, если о норме вообще можно говорить.

Безусловно, все нормальные люди отличаются друг на друга — у них разный темперамент, характер, уровень интеллекта... О четырех типах темперамента: меланхолике, флегматике, сангвинике и холерике — слышали, видимо, все. Крайние типы характеров, находящиеся на границе нормы, тоже хорошо изучены и носят название акцентуаций.

В квалификации знаменитого российского психиатра А.Е. Личко (1977 год) человеческие характеры разделяются на 11 акцентуаций: гипертимный (сверхактивный), циклоидный (активность периодически сменяется депрессией), лабильный (с частыми сменами настроения по малейшему поводу), сенситивный (стеснительный и впечатлительный), астено-невротический (капризный, мнительный, раздражительный), шизоидный (не умеющий и не желающий контактировать с людьми), психастенический (склонный к постоянному самоанализу, тревожный), эпилептоидный (авторитарный, раздражительный, гневливый), истероидный (ищущий внимания, демонстративный, эгоцентричный), конформный (приспосабливающийся ситуации) и неустойчивый (ленивый, поддающийся влиянию).

Точкой отсчета является возможность человека адаптироваться в социуме... Фото: Alastair Grant / AP

Но, как уже сказала доктор Макушкина, все нормальные люди, неважно, яркая в их характере акцентуация или едва заметная, эпилептоидная или психастеническая, способны контролировать свои слова и поступки, предвидеть последствия складывающихся ситуаций и контролировать их. Если такой человек нарушает закон, он несет полную ответственность за свои слова и поступки.

Два вида нездоровья

— Если говорить о проблеме психического нездоровья, — продолжает Оксана Макушкина, — медицинское сообщество придерживается квалификации болезней. В настоящее время это МКБ-10 — Международная квалификация болезней 10-го пересмотра. В соответствии с ней психические расстройства делятся на две большие группы: тяжелые, выраженные расстройства, и менее тяжелые, так называемые пограничные.

К первой группе относятся расстройства шизофренического спектра, при которых контроль над поведением может быть в значительной степени утрачен. У больного человека изменено мировосприятие и взаимоотношения с другими людьми, а зачастую присутствует и патологическая мотивация поведения. Если такой человек совершает противоправные действия, высока вероятность, что его признаются невменяемыми.

Ко вторым группе относятся расстройства личности, или по старой терминологии — психопатии, а также невротические расстройства. Расстройствами личности, или психопатиями, страдает, по различным данным, от 4 до 15 процентов населения земли. Среди причин возникновения: генетическая предрасположенность, воспитание, последствия стрессов и психических травм, перенесенное насилие, в том числе сексуальное, травмы головы.

От акцентуаций характера расстройства личности отличаются большей степенью выраженности. То есть это особенности характера, но сильно утрированные. Грань довольно тонкая, но акцентуации не бывают настолько стабильны во времени, как психопатии, и не приводят к социальной дезадаптации. С другой стороны, от шизофрении расстройства личности отличает то, что они практически не имеют динамики на протяжении жизни, то есть не развиваются. Люди с расстройствами личности, если они совершают преступление, как правило, признаются вменяемыми и несут ответственность за свои поступки.

Покажи свой радикал

— Расстройство личности — это ее патологический склад, который мешает человеку адаптироваться, адекватно вести себя, поступать так, чтобы с минимальными неблагоприятными последствиями выйти из разных ситуаций, — объясняет профессор. — У таких людей диапазон возможностей и решений, в отличие от нормального человека, ограничен. Тем не менее они способны предвидеть последствия своих поступков.

Без каких-то предпосылок или симптомов... Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ограничен диапазон, кстати, только в условиях кризиса, или, как говорят врачи, декомпенсаций. Когда в силу дополнительных стрессов, неудач психопатические черты личности выступают настолько явно, что становятся заметны окружающим.

— На декомпенсацию человек с расстройством личности всегда отреагирует своим личностным радикалом. Психастеник уйдет в депрессию, шизоид полностью прекратит общение с людьми, истерик поведет себя демонстративно, начнет бить тарелки. Если же рассматривать декомпенсацию с позиции возможного причинения вреда окружающим, то следует обратить внимание на расстройства личности, связанные с повышенной агрессией. Это диссоциальные личности (социопаты), неустойчивые и эмоционально лабильные личности — слишком возбудимые и вспыльчивые. Декомпенсация у таких людей приводит к агрессии, необоснованным конфликтам и даже нанесению вреда окружающим.

Как распознать такого человека? Вот по этим признакам и распознать. Да, у них снижена возможность адаптации, и, да, они сложны в обычной жизни. Но при отсутствии психотравмирующих факторов, в комфортных условиях такие люди могут длительное время находиться в компенсированном состоянии, то есть нормально жить и работать, быть в прекрасных отношениях с близкими и коллегами по работе.

Упал, очнулся…

Пограничные расстройства не всегда являются изначальным свойством характера. Они могут появиться после перенесенных экзогенных вредностей: травм головы, нейроинфекций (энцефалит, менингит), интоксикаций, в том числе суррогатами алкоголя, которые неблагоприятно действуют на головной мозг. Но чаще всего это травмы.

Попал человек в аварию, получил по голове, проходит год-полтора, и вдруг тот, кто раньше был спокойным и уравновешенным, становится вспыльчивым, раздражительным, придирчивым, плохо переносит алкоголь. Как правило, такие люди реагируют на перемену погоды — у них меняется настроение, нарастает раздражительность.

— Что в этом случае следует предпринять? — продолжает объяснять профессор Макушкина. — Случилась травма или тяжелая инфекция, нужно получить помощь у невролога: ноотропы, сосудистые препараты, улучшающие функционирование головного мозга, необходимо применять курсами и не однократно, а на протяжении длительного времени. Обратимость симптоматики зависит от тяжести перенесенной травмы, способности человека к восстановлению, возраста и проводимого лечения. В любом случае само по себе такое расстройство не пройдет.

Профессор Оксана Макушкина Фото: Павел Орлов / Лента.ру

Передатчик в зубной щетке

— Если мы говорим о тяжелых психических расстройствах, то надо понимать, что болезнь шизофренического спектра может дебютировать и в 30, и в 40 лет. Без каких-то предпосылок или симптомов. Острое состояние развивается у человека, который раньше ничем не болел. Вдруг он начинает вести себя необычно, к чему-то прислушивается, от кого-то отмахивается, разговаривает с несуществующим собеседником. Считает, что за ним следят, сосед хочет причинить ему вред, оказывает на него влияние, управляет мыслями. При этом больного невозможно разубедить (именно это характеризует бредовые идеи — они возникают без реального повода и не поддаются коррекции со стороны). Он заявляет, что за ним охотится какая-то служба, вживившая везде передатчики, даже в зубную щетку. Бред может распространяться и на близких людей. Муж или жена превращаются в «агентов спецслужб». В ряде случаев человек полностью замыкается в себе, а из видимых симптомов остаются необычность поведения, полная отгороженность, настороженность. Мотивы поступков и сами поступки больного никак не коррелируют с реальностью. При подобных заболеваниях речь не идет о травме или стрессе.

Самая грубая ошибка родственников в подобной ситуации — пустить ее на самотек. Мол, он должен взять себя в руки, проявить силу воли. Такие проблемы сами собой не решаются. Более того, велик риск, что больной совершит общественно опасные действия, причинит вред себе или другим.

В подобных случаях необходима немедленная помощи профессионала. И чем раньше, тем лучше. Потому что чем раньше будет купировано острое состояние, тем благоприятнее прогноз и меньше последствий для психической деятельности.

— А как происходит, — расстраивается профессор, — часто люди, даже зная о наличии у родственников психических отклонений, зная, что они наблюдались у психиатра, никак не способствуют тому, чтобы этот человек продолжал ходить к доктору. Получал поддерживающую терапию, которая в большинстве случаев нивелирует в том числе агрессивные тенденции. В каком-то смысле они сами роют себе яму.

Психиатр не приговор

«Лента.ру:» Оксана Анатольевна, но вы же понимаете, что поход в психоневрологический диспансер для русского человека — стигма. Если о визитах к психиатру узнают, человеку вряд ли удастся избежать подколок и насмешек. Его жену начнут жалеть подруги. А сама она будет периодически называть супруга придурком. Не говоря уже о проблемах с получением водительских прав, охотничьего билета, с трудоустройством.

— Во первых, я вам с полной ответственностью заявляю, — тут доктор Макушкина на своей территории, — что обращение за консультацией к психиатру совершенно не означает постановку на учет. В соответствии с законом «О психиатрической помощи» есть консультативно-лечебная помощь и диспансерное наблюдение. Первая осуществляется по мере обращения человека, и никто на учет его не поставит. В законе оговорено, что диспансерному наблюдению подлежат исключительно лица, страдающие хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Есть четкие показания. Мало того, под диспансерное наблюдение человека не может взять лечащий врач, но только комиссия врачей психиатров. Ограничения на получение водительских прав и на право владения оружием связаны исключительно с тяжелыми психическими расстройствами, такими как шизофрения. Так что не надо думать, что, если вы сходите к психиатру, вам потом не дадут права.

Во-вторых, после дебюта тяжелое психическое расстройство, чаще всего, имеет хроническое течение. Если человек прекратит прием поддерживающей терапии, его состояние ухудшится. Как только родственники заметят возобновление болезни, им необходимо обратиться к психиатру. Главное понимать — сами собой тяжелые психические расстройства не проходят.

В-третьих, вот вы говорите о водительских правах и охотничьем билете... Знаете, бывают случаи, когда лица с тяжелым психическим расстройством, имея ружье, пускают его в ход? Вы уверены, что таким людям необходимы ружья и автомобили?

ФГБУ «ГНЦ ССП им В.П. Сербского» Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

А химию лучше переждать

Если вернуться к началу. Как не связать свою жизнь с человеком, которого стоит опасаться? Как его узнать? И наоборот, как найти партнера, с которым захочется жить долго и умереть в один день? Что думает по этому поводу психиатрия?

— Я думаю, необязательно для этого ставить диагноз, — профессор Макушкина максимально серьезна. — На мой взгляд, человека нужно хорошо узнать. Побывать с ним в различных ситуациях, в том числе неблагоприятных, чтобы понять, как он будет проходить через проблемы. Убедиться, что вы в состоянии компенсировать его слабости и недостатки, а он — ваши. Не стоит делать какие-то выводы через неделю. Нужен значительно больший срок, чтобы понять, что это за личность, хорошо ли вам вместе. А влюбленность, так называемую химию, вообще лучше переждать, прежде чем приходить к серьезному решению. И я сомневаюсь, что хорошую семью может создать человек без жизненного опыта, слишком молодой, он и себя еще толком не знает.

Да, жить с ярко выраженными шизоидными личностями не просто. У них вообще редко бывают семьи. Семейная жизнь не складывается из-за отсутствия общности интересов. Они замкнутые, скрытные, оторванные от реальности, склонные к внутренней переработке своих переживаний, сухие и холодные в отношениях с близкими. Их увлечения необычны, «нестандартны». Однако в определенных областях, где требуется экстравагантность и нестандартность мышления, они могут дать фору кому угодно.

Или взять людей с истерическим радикалом. Их реакции на неблагоприятные воздействия утрированы — слезы, крик. Такие люди, чаще женщины, узнаваемы по яркому макияжу, одежде. Они работают на публику, постоянно ищут внимания, но из них получаются хорошие актеры кино и театра.

Люди с неустойчивой или эмоционально-лабильной акцентуацией очень непостоянны. Им трудно удержаться в одной семье — они их часто меняют. Трудно удержаться на одном рабочем месте, в том числе из-за конфликтов с руководством. Их или будут периодически увольнять, либо они сами будут уходить. Зато они способны на самую глубокую любовь и преданную дружбу. Из них получаются яростные борцы против несправедливости.

— У каждого из нас свои личностные особенности, — резюмирует Оксана Анатольевна. — Соответственно, вопрос в первую очередь в том, кого мы ищем. Одной женщине подойдет мужчина, который будет лежать по воскресеньям на диване и читать книгу. Кого-то привлекают мужчины с активной жизненной позицией, стеничные в достижении цели. А кто-то сознательно выходит замуж за человека легко возбудимого, агрессивного, устраивающего скандалы. Знаете, я сталкивалась с женщинами, которые после ссор и побоев приходят к доктору, плачут, готовятся к разводу. Но потом прощают, возвращаются и живут дальше, и счастливы, хотя точно знают, что ссора обязательно повторится. Мы разные, и это не так уж плохо.