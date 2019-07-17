Россиянки рассказали о спасении своих детей запрещенными лекарствами

После информации о задержании жительницы Москвы Елены Боголюбовой за покупку противосудорожного препарата для своего неизлечимо больного ребенка россиянки рассказали свои истории о том, как вынуждены рисковать ради помощи больным детям. Как сообщила «Ленте.ру» москвичка Светлана Зайцева, она вынуждена покупать жизненно важный препарат через посредника.

«По идее, мне тоже грозит статья Уголовного кодекса за сбыт наркотиков. Страшно ли мне попасть в тюрьму? Когда ребенок бьется в судорогах, синеет, у него сводит все тело, даже зрачки глаз затягивает вбок — вот это страшно. У меня восемь детей. Иногда с горечью думаю, что если меня посадят, я хотя бы высплюсь», — говорит Зайцева.

Она рассказала, что младший ребенок Семен родился без сердцебиения и провел неделю в реанимации, еще полторы — на аппарате искусственного дыхания. Врачи рекомендовали Зайцевой оставить его в роддоме умирать. Однако женщина поехала в Берлин на консультацию. Там ей выписали свечи «Диазепам» на случай судорог. Российский аналог — препарат «Реланиум» — вводится уколами, но такая форма часто не подходит ребенку с эпилепсией, отметила она. В Германии она купила годовой запас препаратов, выписанных Семену. Они дали такой хороший результат, что «Диазепам» приходилось применять не чаще раза в месяц.

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Позднее эпилептолог из Москвы посоветовал Зайцевой противоэпилептический препарат «Осполот», женщина заказывает его через рекомендованного посредника, так как препарат не зарегистрирован в России и входит в запрещенные списки. Одна упаковка такого лекарства из 50 таблеток стоит 11 тысяч рублей, ее хватает на 25 дней. Зайцева сказала, что пыталась следовать рекомендациям Минздрава и выписать зарегистрированные препараты, но разрешенные аналоги «Осполота» — это индийские дженерики низкого качества, которые в случае Семена не работают.

«Должна ли я быть законопослушной в государстве, которое готово жертвовать жизнью детей, подвергать их мучениям от боли? <...> Я родила для России восьмерых детей. И вдруг я оказываюсь в одном ряду с драгдилерами. С какой стати?» — говорит женщина.

После новостей о задержании в Москве Елены Боголюбовой ситуацию также прокомментировала Екатерина Коннова, которую год назад задержали за попытку продать непригодившиеся клизмы «Диазепама». Женщина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что за год ситуация с доступом к лекарствам не улучшилась: их по-прежнему не выписывают, также не проводят индивидуальные закупки.

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«Чтобы лекарства официально купить, нужно пройти семь кругов ада, и за ними нужно ехать в Европу», — сказала Коннова. Она отметила, что каждая мать «пойдет по лезвию ножа, чтобы ребенку было спокойно жить».

Ранее 16 июля стало известно о задержании жительницы Москвы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына. Женщину задержали во время получения посылки в почтовом отделении, она провела там семь часов, ей угрожали возбуждением уголовного дела. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не принимали участия в задержании. Позднее выяснилось, что это были работники таможни.

На ситуацию обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что она вызывает «серьезную обеспокоенность». Он пообещал, что Кремль свяжется с Минздравом.

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