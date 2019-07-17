Песков прокомментировал задержание матери неизлечимо больного ребенка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Москве матери ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которая приобрела в интернете запрещенное в РФ лекарство. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в среду, 17 июля.

«В данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность. Слава богу, что благодаря вмешательству Нюты Федермессер (директор Московского центра паллиативной помощи — прим. «Ленты.ру») , если я не ошибаюсь, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично», — сказал представитель Кремля.

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По словам Пескова, этот вопрос уже поднимался, в том числе в ходе прямых линий президента Владимира Путина. «Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», — заверил пресс-секретарь.

Ранее в среду директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила на странице в социальной сети о задержании москвички Елены Боголюбовой. Россиянку подозревают в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата фризиум для 10-летнего сына, страдающего неизлечимым недугом. Мониава уточнила, что женщину удерживали в течение семи часов.

Главное управление МВД России по Москве, в свою очередь, опровергло факт задержания.

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