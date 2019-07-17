Таможня объяснила задержание россиянки с лекарством для умирающего сына

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ, поскольку у нее не было рецепта на лекарства для неизлечимо больного сына. Об этом сообщила руководительница пресс-службы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России Екатерина Анчипорова, передает РИА Новости.

По словам представительницы ведомства, при задержании женщину попросили предоставить «подтверждающие документы», в которых не оказалось ни рецепта, ни рекомендации от врача. «Была рекомендация некоего консилиума врачей, именно рекомендация, что возможно применять именно такие препараты», — отметили в пресс-службе таможни.

Материалы по теме «Я с мертвым сыном на руках побежала» Она растит инвалида. Полицейские хотят посадить ее из-за запрещенного лекарства

В ведомстве также заявили, что лекарство фризиум, которое заказала россиянка, не зарегистрировано на территории России и не имеет лицензии. Кроме того, экспертиза показала, что в его составе есть вещество клобазам. «Это вещество включено в третий список постановления правительства №681, которое ограничивает либо запрещает оборот на территории РФ наркотиков, их прекурсоров и психотропных веществ», — сказала Анчипорова.

Уточняется, что мать умирающего ребенка отпустили, материалы по ее делу отправят в прокуратуру и МВД. «Мы исполняли исключительно нормы закона», — заявила представительница таможни.

Боголюбову задержали 16 июля по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете противосудорожного препарата фризиум, необходимого ее неизлечимо больному сыну. Женщина пришла получать посылку в почтовое отделение, где впоследствии провела семь часов. Ей угрожали возбуждением уголовного дела. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не принимали участия в задержании, и опровергли его. Позднее выяснилось, что это были работники таможни.

На ситуацию обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что она вызывает «серьезную обеспокоенность». Он пообещал, что Кремль свяжется с Минздравом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!