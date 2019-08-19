Россиянку передумали судить за покупку лекарства тяжелобольному сыну

Транспортная прокуратура добилась отмены уголовного дела против россиянки, которая купила в интернете иностранный психотропный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией. Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления», — сказал Куренной.

Жительница Москвы была задержана 15 августа в отделении «Почты России», где она должна была получить посылку с психотропным лекарством для своего 25-летнего тяжелобольного ребенка. В итоге на женщину завели дело по части 1 статьи 229.1 УК («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»).

После широкого общественного резонанса прокуратура начала проверку. В ведомстве также обещали выяснить, почему женщина не смогла купить эти таблетки в России на законных основаниях.

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