Таможня лишила сына россиянки жизненно важного лекарства и отчиталась об успехах

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Центральное таможенное управление России после задержания россиянки с лекарством для больного эпилепсией сына выпустило пресс-релиз о «пресечении попытки доставки в Россию психотропных веществ». Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Сотрудники таможенных органов, действуя строго в рамках закона, возбудили уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ по части 1 статьи 229.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов")», — говорится в сообщении.

В релизе также сказано, что сотрудники таможни задержали жительницу Москвы в одном из отделений «Почты России» в момент получения таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным лекарством «Фризиум», оборот которого в стране ограничен. Женщина пояснила, что купила лекарство для своего 25-летнего сына. Ранее сообщалось, что она проходит свидетелем по делу.

15 августа стало известно, что в Москве задержали еще одну женщину, купившую в интернете «Фризиум» для своего страдающего эпилепсией ребенка. Когда она пришла получать посылку, ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы. У женщины провели обыск, изъяли системный блок компьютера. В Минздраве пообещали оценить эффективность препарата «Фризиум».

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