Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Дело расследуется по статье о незаконном перемещении через границу Таможенного союза психотропных веществ. В ФТС отметили, что женщина проходит по делу свидетелем. В таможне добавили, что она купила 600 таблеток «Фризиума». Задержание произошло 12 августа.

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Ранее 16 августа в Следственном комитете заявили, что не возбуждали в отношении женщины уголовное дело, сообщало РИА Новости.

15 августа стало известно, что в Москве задержали еще одну мать, купившую в интернете «Фризиум» для страдающего эпилепсией ребенка. Когда она пришла получать посылку, ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы. У женщины провели обыск, изъяли системный блок компьютера. В Минздраве пообещали оценить эффективность препарата «Фризиум».

16 июля в почтовом отделении в Москве задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не участвовали в задержании. Позже выяснилось, что это были работники таможни. Дело в отношении россиянки не возбуждено.

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