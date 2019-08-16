Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство

Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.

«По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в 2019 году был «реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов».

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По информации «Интерфакс», уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович попросил руководство страны разрешить ситуацию с получением незарегистрированных лекарств для тяжело больных детей. Он также сообщил, что обратился к руководителю Следственного комитета по Москве, чтобы уголовное дело в отношении матери было прекращено.

Ранее еще одна россиянка была задержана за покупку препарата «Фризиум» через интернет. Лекарство понадобилось ей для страдающего от эпилепсии сына. Позднее у задержанной дома провели обыск, было возбуждено уголовное дело, завтра оно будет передано в Главное следственное управление.

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не участвовали в задержании. Позже выяснилось, что это были работники таможни. Позднее в Центральном таможенном управлении объяснили, что при задержании женщину попросили показать подтверждающие документы, но среди них не оказалось ни рецепта, ни рекомендации от врача. Дело в отношении россиянки возбуждать не стали.

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