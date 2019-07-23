Россиянин продавал редкие легальные лекарства от рака и попал под суд

В Москве задержали продавца редких лекарств от рака Мурада Балахова из-за отсутствия инструкции к препаратам из Германии на русском языке. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Заур Омаров в эфире «Вестей FM».

По данным радиостанции, 33-летнего Балахова, его 39-летнего брата Казбека и 32-летнего приятеля Александра Балакина задержали на прошлой неделе. Поводом для задержания сотрудниками ФСБ и МВД послужила продажа лекарства Keytruda без маркировок на русском языке, что подпадает под статью 238.1 УК («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств»).

«Само это лекарство находится в гражданском обороте в Российской Федерации. Оно зарегистрировано», — отметил адвокат подозреваемого. По его словам, задержанные не думали, что заработок на доставке разрешенного препарата может быть уголовно наказуем.

«Препарат — один и тот же, и, скажем, люди его применяют, он им хорошо известен, поэтому вот этот компонент информирования становится немножко формальным», — прокомментировал ситуацию президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По словам подозреваемого, лекарства у него заказывали чиновники, предприниматели и благотворительные организации. Заказы принимались на протяжении примерно двух лет через сайт по принципу интернет-магазина.

Ранее, 16 июля, в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не участвовали в задержании. Позднее выяснилось, что это были работники таможни. Позднее в Центральном таможенном управлении объяснили, что при задержании женщину попросили показать подтверждающие документы, но среди них не оказалось ни рецепта, ни рекомендации от врача. Дело в отношении россиянки возбуждать не стали.

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