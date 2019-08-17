В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура

Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает RT.

Проверку материалов дела и законность принятого процессуального решения проведет Московская межрегиональная транспортная прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры России. Ведомство также выяснит, почему женщина не могла купить лекарство в России на законных основаниях.

Сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного ввоза через границу психотропных веществ. Прокуратура уточнила, что задержанная при получении посылки с лекарством «Фризиум» женщина проходит по делу как свидетельница.

15 августа сообщалось, что в Москве задержали женщину, купившую в интернете «Фризиум» для своего ребенка, страдающего эпилепсией. Ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы, когда она пришла получать посылку. У задержанной провели обыск, изъяли системный блок компьютера. В Минздраве пообещали оценить эффективность препарата.

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