В России наладят поставки психотропных лекарств для тяжелобольных детей

Кабмин поручил Минздраву совместно с регионами определить потребности несовершеннолетних пациентов в наркотических и психотропных препаратах, которых нет в России в нужной форме, чтобы закупить их за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

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Минпромторг и Московский эндокринный завод будут вести переговоры о поставках с иностранными производителями. Речь будет идти о четырех препаратах — диазепаме, фенобарбитале, медозаламе и клобзаме («Фризиум»).

В секретариате уточнили, что завод уже направил запрос на закупку не менее 10 тысяч упаковок медикаментов по квоте, каких именно, не сказано. «При положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей», — добавили представители Голиковой.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян за покупку для тяжелобольных детей иностранных психотроных препаратов, которые не зарегистрированы в России. Чаще всего инциденты были связаны с противосудорожным лекарством «Фризиум». Последний такой случай произошел 15 августа с москвичкой, которая забирала с почты заказанные таблетки. Ее задержали и завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств (часть 1 статьи 229.1 УК России). После общественного резонанса и проверки прокуратуры дело закрыли.

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