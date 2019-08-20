Кремль прокомментировал ситуацию с задержанием женщин после покупки «Фризиума»

В вопросе запрета на ввоз в Россию сильнодействующих препаратов, например, «Фризиума» надо найти золотую середину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что ввозом таких препаратов пытаются прикрыть попытки распространения сильнодействующих запрещенных веществ, хотя «все прекрасно понимают необходимость решения ситуации», чтобы больные не терпели мучений.

«Соответственно, здесь нужно найти золотую середину, вопросом этим давно занимаются», — сказал представитель Кремля.

15 августа жительницу Москвы задержали в отделении Почты России, где она получала посылку с лекарством для своего тяжелобольного 25-летнего сына. На нее завели дело по части 1 статьи 229.1 УК («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»).

После широкого общественного резонанса прокуратура начала проверку. В ведомстве также обещали выяснить, почему женщина не смогла купить эти таблетки в России на законных основаниях. 19 августа стало известно, что транспортная прокуратура добилась отмены уголовного дела против женщины.

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