Медведев дал миллионы рублей на препараты для тяжелобольных детей

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Минпромторг направит их на возмещение затрат «Московского эндокринного завода», который должен произвести «закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в РФ психотропных лекарств для обеспечения детей в установленном порядке». Также ведомству поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделяемых средств.

В тексте распоряжения отмечается, что закупить планируется 11,2 тысячи упаковок лекарств.

5 сентября Медведев рассказал, что подписанное им распоряжение позволит «Московскому эндокринному заводу» оперативно закупить и поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также клобазам («Фризиум»). Премьер отметил, что правительство до конца 2023 года планирует наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян, покупавших незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Чаще всего им был нужен «Фризиум». Например, такие случаи произошли с двумя жительницами Москвы, их задерживали, когда они забирали препараты с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!