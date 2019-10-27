Названы сроки поставок в Россию партии новых запрещенных препаратов

В Россию в ноябре поставят запрещенные препараты диазепам, мидазолам, клобазам и фенобарбитал. Об этом рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.

Мониава отметила, что все препараты предназначены для детей, и она не знает, что делать совершеннолетним пациентам.

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Утром 27 октября стало известно, что в Россию поступила первая партия незарегистрированного препарата для тяжелобольных детей «Фризиум». В Москве «Фризиум» начнут выдавать детям в середине недели, в регионах — в конце недели с учетом времени на доставку, рассказала Мониава.

13 сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а саму процедуру регистрации ускорят. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями.

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