Минздрав рассказал о пересадке почек детям после скандала с увольнением врача

В трансплантации почки в России нуждаются 25 детей, по каждому ребенку «будет проведена отдельная работа». Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА Новости. 18 ноября стало известно, что в России уволили единственного врача-трансплантолога, работающего с детьми с малым весом.

Скворцова уточнила, что пятерым из 25 нуждающихся детей нет трех лет. Она отметила, что всех детей приглашают в национальный центр имени Шумакова. Их проконсультируют и проведут необходимое лечение «в полном объеме». Глава Минздрава подчеркнула, что взяла ситуацию под личный контроль. Кроме того, для учета всех детей будет создана горячая линия.

Материалы по теме В России уволили врача, спасшего сотни детей Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?

18 ноября единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек детям с небольшим весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) после претензий к применяемому врачами препарату. Все операции отменили. 19 ноября в Минздраве сообщили, что все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) в полном объеме.

В учреждении увольнение Каабака и его коллеги Бабенко связали с тем, что оба хирурга работали там на четверть ставки, но руководство организации решило нанять сотрудника на полный рабочий день, в связи с чем «наличие внешних совместителей стало нецелесообразным». Информацию об отмене операций там опровергли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru