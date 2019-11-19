В Минздраве прокомментировали увольнение спасшего сотни детей трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) в полном объеме. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава.

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В ведомстве прокомментировали увольнение из НМИЦ ЗД единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, а также его коллегу Надежду Бабенко. Там отметили, что Каабак работал в центре на четверть ставки. По информации ведомства, за все время работы хирург провел 21 операцию.

Ранее в самом НМИЦ ЗД также опровергли информацию об отмене операций по трансплантации для детей весом до шести килограммов. Увольнение Каабака и его коллеги Бабенко в медучреждении связали с тем, что оба хирурга работали там на четверть ставки, но руководство организации решило нанять сотрудника на полный рабочий день, в связи с чем «наличие внешних совместителей стало нецелесообразным».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в НМИЦ ЗД около 40 пациентов весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату. Директор учреждения Андрей Фисенко знал об использовании схемы, но, по словам Каабака, ему якобы позвонил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и заявил, что нельзя использовать эти лекарства. После этого по собственному желанию уволился завотделением трансплантологии Анатолий Попа.

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