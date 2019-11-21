Раскрыты подробности уголовного дела против спасшего сотни детей хирурга

Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), рассказал подробности возбужденного против него уголовного дела. Об этом сообщает издание «Такие дела».

По словам Каабака, дело было заведено в 2016 году после жалобы матери 16-летнего мальчика. В 2012 году ребенку удалили пересаженную почку в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского. Мать подростка отказалась от восстановления функций трансплантата и от диализа. Семья уехала домой, и мальчик вскоре умер.

Как утверждает Каабак, уголовное дело стало возможным благодаря «ошибочному заключению» главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье, который до 2008 года работал в РНЦХ. Из него следовало, что алемтузумаб не включен в международные клинические рекомендации и не проходил испытания в России.

Оба заявления удалось опровергнуть — были предъявлены международные клинические рекомендации и документы о клинических испытаниях препарата в России. Они проводились в 2006 году под руководством Готье. Повторная экспертиза показала, что оснований для возбуждения дела нет. Какой сейчас статус у дела, Каабак сказать затруднился.

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О существовании уголовного дела против Михаила Каабака стало известно 20 ноября. Утверждалось, что дело было возбуждено в 2014 году, Каабак проходит по нему как обвиняемый. Его коллега, также уволенная Надежда Бабенко, проходит по делу как свидетель.

18 ноября Каабака, единственного в России проводившего пересадку почек детям с небольшим весом, а также его коллегу Бабенко уволили из НЦЗД после претензий к применяемому врачами препарату. При этом Готье утверждал, что не имеет претензий к лекарству.

По данным газеты «Коммерсантъ», около 40 пациентов весом от шести килограммов остались без трансплантаций. Директор учреждения Андрей Фисенко знал об использовании схемы, но, по словам Каабака, ему якобы позвонил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и заявил, что нельзя использовать эти лекарства. 20 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что всего в трансплантациях нуждаются 25 детей, она взяла ситуацию на личный контроль.

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