На спасшего сотни детей российского трансплантолога завели дело

Трансплантолог, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), проходит по уголовному делу, возбужденному в 2014 году из-за использования препарата «Алемтузумаб» при трансплантации почек. Об этом сообщили «Медвестник» со ссылкой на источник в Следственном комитете и принадлежащее Григорию Березкину РБК (Михаил Каабак подтвердил изданию существование дела).

Каабак рассказал, что находится в статусе обвиняемого. Он пояснил, что дело было возбуждено Следственным комитетом по статье 293 УК («Халатность») в связи с необоснованным применением препарата. В основе дела лежит «ошибочное» заключение главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье о том, что препарат не включен в международные клинические рекомендации.

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В 2018 году была проведена повторная экспертиза, которая оказалась в пользу врачей, но дело не закрыли. Отмечается, что коллега Каабака Надежда Бабенко проходит по делу как свидетель.

18 ноября единственного в России врача-трансплантолога Каабака, проводившего пересадку почек детям с небольшим весом, а также его коллегу Бабенко уволили из НЦЗД после претензий к применяемому врачами препарату. При этом Готье утверждал, что не имеет претензий к лекарству.

По данным газеты «Коммерсантъ», около 40 пациентов весом до шести килограммов остались без трансплантаций. Директор учреждения Андрей Фисенко знал об использовании схемы, но, по словам Каабака, ему якобы позвонил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и заявил, что нельзя использовать эти лекарства. 20 ноября глава Минздрава Вероника Сквороцова заявила, что всего в трансплантациях нуждаются 25 детей, она взяла ситуацию на личный контроль.

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