Отец умершей после увольнения врача девочки рассказал о бездействии Минздрава

Отец умершей пациентки трансплантолога Михаила Каабака рассказал, что семью игнорировали в Минздраве. Об этом сообщила «Газета.ру».

Мужчина заявил, что семья обращалась к главному трансплантологу Минздрава Сергею Готье, а также звонила по горячей линии, где им обещали перезвонить, но этого не произошло. По его словам, семья считает виноватыми тех, кто уволил Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Он подчеркнул, что, «если бы не было затянуто время, операция могла бы помочь».

Материалы по теме В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать

Ранее Каабак связал смерть девочки Насти со своим увольнением. «Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии», — сказал он. По его словам, причиной смерти Насти стала кардиомиопатия. Она была выписана из стационара и умерла без необходимого ежедневного гемодиализа. Каабак пояснил, что Настя «не амбулаторный пациент».

О смерти девочки Насти стало известно 27 ноября. Операция должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за увольнения Каабака и его коллеги Надежды Бабенко. 26 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова поручила директору НЦЗД вернуть на работу и включить в группу трансплантологов Каабака и Бабенко.

27 ноября сообщалось, что Каабак не сможет начать лечение детей в НЦЗД как минимум до середины января, потому что у руководства нет возможности согласовать с Минздравом изменение штатного расписания. Кроме того, отделение закрыто на карантин из-за ветряной оспы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru