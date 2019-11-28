Раскрыты обстоятельства смерти российской девочки из-за увольнения врача

Российский врач-трансплантолог Михаил Каабак связал смерть годовалой девочки Насти со своим увольнением. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии», — сказал Каабак.

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Ранее 28 ноября Каабак сообщил, что причиной смерти Насти стала кардиомиопатия. Она была выписана из стационара и умерла без необходимого ежедневного гемодиализа. Каабак пояснил, что Настя — «не амбулаторный пациент».

О смерти девочки Насти стало известно 27 ноября. Операция должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за увольнения Каабака и его коллеги Надежды Бабенко. 26 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) вернуть на работу и включить в группу трансплантологов Каабака и Бабенко.

27 ноября сообщалось, что Каабак не сможет начать лечение детей в НЦЗД как минимум до середины января, потому что у руководства нет возможности согласовать с Минздравом изменение штатного расписания. Кроме того, отделение закрыто на карантин из-за ветряной оспы.

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