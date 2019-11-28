Российский врач Каабак назвал причину смерти не дождавшейся операции девочки

Годовалая девочка Настя, которая ожидала пересадку почки, была выписана из стационара и умерла без необходимого ежедневного гемодиализа. Об этом сообщил трансплантолог Михаил Каабак, передает «Интерфакс».

Каабак пояснил, что возможной причиной смерти могла стать кардиомиопатия. Девочка должна была лежать в отделении интенсивной терапии, «это не амбулаторный пациент», заявил доктор.

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О смерти девочки Насти стало известно 27 ноября. Операция маленькой пациентки должна была состояться в октябре, но она была перенесена из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко. 26 ноября Скворцова поручила директору НЦЗД вернуть на работу и включить в группу трансплантологов Каабака и Бабенко.

Ранее сообщалось, что Каабак не сможет начать лечение детей в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) как минимум до середины января, потому что у руководства нет возможности согласовать с Минздравом изменение штатного расписания. Кроме того, отделение закрыто на карантин из-за ветряной оспы.

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