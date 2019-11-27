Операции тяжелобольным российским детям снова оказались под угрозой

Врач-трансплантолог Михаил Каабак не сможет начать лечение детей в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) как минимум до середины января, потому что у руководства нет возможности согласовать с Минздравом изменение штатного расписания. Об этом медик рассказал «Газете.ру».
Из-за этого откладываются операции двум тяжело больным детям-близнецам с Дальнего Востока. Каабак отметил, что не сможет лечить пациентов до середины января еще и потому, что отделение закрыто на карантин по ветряной оспе, после которого будет проходить чистка.
У Каабака были планы забрать в НЦДЗ братьев Кузнецовых из Сахалина, которым срочно нужна операция по пересадке почки. Врач собирался начать вакцинацию одного из братьев, однако теперь он не может этого сделать. Сейчас он ищет учреждение, в котором сможет провести трансплантацию.
26 ноября стало известно, что глава Минздрава Вероника Скворцова поручила директору НЦЗД вернуть на работу и включить в группу трансплантологов Каабака и его коллегу Надежду Бабенко. Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Каабака и Бабенко уволили из НЦЗД 18 ноября после претензий к применяемому врачами препарату, а все операции отменили. На следующий день в Минздраве заявили, что все дети, нуждающиеся в трансплантации почки, получат лечение в НЦЗД в полном объеме. 20 ноября стало известно, что против Каабака возбуждено уголовное дело — его завели в 2016 году. Врач рассказал, что причиной стала жалоба матери мальчика, который умер в 2012 году после того, как мать отказалась от восстановления функций трансплантата и диализа после пересадки почки. Бабенко проходит по делу как свидетель.