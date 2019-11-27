В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Девочка, которой должны были пересадить почку, умерла в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Операция маленькой пациентки должна была состояться в октябре, но она была перенесена из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллег. Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.

Ранее 27 ноября стало известно, что Каабак не сможет начать лечение детей в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) как минимум до середины января, потому что у руководства нет возможности согласовать с Минздравом изменение штатного расписания

26 ноября стало известно, что глава Минздрава Вероника Скворцова поручила директору НЦЗД вернуть на работу и включить в группу трансплантологов Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.

21 ноября адвокат Анатолий Кучерена попросил министра здравоохранения России Веронику Скворцову разрешить уволенному из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантологу Михаилу Каабаку провести операции по пересадке почек двум девочкам с Сахалина. Он отметил, что хирургу нужно дать возможность довести до конца уже начатые процедуры.

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