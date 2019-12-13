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Отец умершего без новой почки ребенка связал его смерть с увольнением Каабака

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Михаил Каабак
Михаил Каабак

Смерть десятимесячного мальчика из Южно-Сахалинска, ожидавшего пересадки почки в московской больнице, напрямую связана увольнением детского врача-трансплантолога Михаила Каабака. Об этом «Газете.Ru» заявил отец ребенка Сергей Кузнецов.

По его словам, его сын не дождался операции, потому что Минздрав «оттягивал время увольнением врачей». Мужчина отметил, что у семьи была возможность попасть в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НМИЦ ЗД) на два месяца раньше, но из-за возникших проблем операцию ребенку назначили лишь на середину января. «Она бы обязательно помогла. А сейчас уже говорить не о чем. Я просто до сих пор не верю в это», — добавил Кузнецов.

Ранее в пятницу, 13 декабря, стало известно о смерти одного из близнецов с Сахалина, которому требовалась трансплантация почки. В Минздраве отмечали, что он умер «из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием». До этого, 27 ноября, умерла еще одна маленькая пациентка Каабака.

Михаил Каабак — единственный в России, кто оперирует детей с небольшим весом. 18 ноября он и его коллега Надежда Бабенко были уволены за использование не одобренного Минздравом препарата алемтузумаб. Все их операции отменили. Смерть девочки вызвала панику среди родителей. Из-за скандала обоих врачей восстановили на работе и повысили. 13 декабря у Каабака была запланировала первая операция.

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