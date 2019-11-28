Россияне приготовились на коленях выпрашивать операции для своих детей

Родители пациентов врача-трансплантолога Михаила Каабака заявили, что готовы на коленях стоять, чтобы «добиться жизни для своих детей». Об этом представительница инициативной группы пациентов Марина Десятская рассказала Telegram-каналу «Расстрига».

По словам Десятской, представители Минздрава пытаются убедить родителей, что всем детям помогут. «Вот первый ребенок уже умер. Если ситуация не изменится, это будет не последний ребенок», — сказала она.

Родители не пытаются «доказать, что кто-то плохой», они просто хотят «добиться жизни для своих детей», сказала Десятская. Она отметила, что лечение в частной клинике стоит 25 миллионов рублей, а антибиотик, который ее ребенок получает от государства, — 100 тысяч рублей за упаковку.

Ранее отец умершей годовалой пациентки трансплантолога Михаила Каабака рассказал, что их обращение проигнорировали в Минздраве. Он заявил, что семья обращалась к главному трансплантологу Минздрава Сергею Готье, а также звонила по горячей линии, где им обещали перезвонить, но этого не произошло. По его словам, семья считает виновными в случившемся с их ребенком тех, кто уволил Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Михаил Каабак тоже связал смерть ребенка со своим увольнением. По его словам, девочка могла лежать в отделении интенсивной терапии, где ей ежедневно проводили бы жизненно необходимую процедуру гемодиализа.

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