Еще один ждавший пересадки почки врачом Каабаком ребенок умер

Один из сахалинских близнецов умер в московской больнице, так и не дождавшись пересадки почки врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.

«Минздрав России с сожалением сообщает о смерти мальчика Р. из Южно-Сахалинска. Приносим искренние соболезнования родным и близким ребенка», — приводит агентство сообщение ведомства. Ребенок скончался «из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием».

По словам директора Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елены Байбариной, мальчика могли прооперировать не раньше конца декабря, поскольку необходимую для подготовки к операции прививку ему поставили только в конце ноября.

По информации ТАСС, сегодня в 8 часов утра Каабак должен был провести первую после возвращения в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НМИЦ ЗД) операцию по пересадке почки ребенку от посмертного донора.

29 ноября Каабака и его коллегу Надежду Бабенко восстановили и повысили в НМИЦ ЗД. Ранее, 27 ноября, стало известно о смерти пациентки Каабака девочки Насти. Ее операция должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за увольнения Каабака и Бабенко. Отец умершей девочки заявил, что семья считает виноватыми тех, кто уволил Каабака.

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который оперирует детей с небольшим весом. Для этого он использует препарат алемтузумаб, который не одобрен Минздравом. 18 ноября его вместе с Бабенко уволили из НМИЦ ЗД после претензий к применяемому врачами препарату, а все операции отменили.

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