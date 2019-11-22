Малышева перечислила видимые симптомы рака мозга

Телеведущая Елена Малышева назвала видимые симптомы, которые помогут пациенту самостоятельно определить наличие опухоли в его головном мозге. Об этом сообщает Teleprogramma.

По словам ведущей, наиболее опасным видом опухоли является глиобластома, так как она не поддается профилактическому лечению. Однако пациент может заподозрить наличие у себя болезни, если замечает визуальные деформации носогубных складок. В некоторых случаях это свидетельствует о сдавливании мозга.

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Также среди опасных симптомов врач отметила изменения речи и внезапные проблемы в организме: их Малышева охарактеризовала как «отказ организма от выполнения любых функций». По ее словам, этот симптом может быть диагностирован при раке или инсульте и требует срочного похода к неврологу.

Медицинский эксперт Андрей Пылев позднее заявил, что рассуждения телеведущей сильно упрощены. Он уточнил, что у рака существуют как общемозговые (боль в голове, головокружение), так и очаговые симптомы (изменения походки, проблемы с глотанием и другие).

Ранее в ноябре Малышева перечислила бессмысленные анализы, на которые не стоит тратиться. Среди них — проверка на антитела к хеликобактер пилори, тест на дисбактериоз, анализ на наличие вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.

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