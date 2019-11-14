Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы

Телеведущая Елена Малышева рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги. Их она обсудила с коллегами-соведущими в эфире программы «Жить здорово!», запись доступна на сайте Первого канала.

Первым «бесполезным» анализом Малышева назвала проверку на антитела к хеликобактер пилори. Она отметила, что данный микроб достаточно опасен и способен вызвать язвенную болезнь или даже рак желудка, однако наличие антител не означает его активность. По словам специалистов, антитела можно обнаружить, даже если хеликобактер давно неактивен. Взамен она предложила дыхательный уреазный тест.

Еще одним бесполезным анализом был назван тест на дисбактериоз. Врач Андрей Продеус подтвердил, что подобного диагноза не существует, как и болезни. Он заметил, что анализ по нескольким микробам нецелесообразен, так как не даст общей картины состояния кишечника.

Среди «бессмысленных» ведущая также отметила анализ на наличие вируса Эпштейна — Барр, поскольку на самом деле от него не нужно избавляться. Врачи отметили, что этот герпесвирус есть практически у всего населения планеты. То же касается родственного ему цитомегаловируса. Ведущие предложили не тратить средства на подобные анализы и сэкономить несколько тысяч рублей.

Ранее Малышева заявила, что планирует подать иск против СМИ, сообщивших о ее появлении в аэропорту в нетрезвом виде. Она собиралась взыскать с изданий по миллиону рублей.

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