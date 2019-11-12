Малышева захотела отсудить миллионы рублей за новости о пьяном виде в аэропорту

Телеведущая Елена Малышева намерена отсудить как минимум по миллиону рублей у СМИ, которые опубликовали информацию о том, что она появилась в аэропорту в нетрезвом виде. Об этом она сообщила ТАСС.
«Напоминаю, что у нас сегодня есть ответственность за фейковые новости. С каждого СМИ, даже с самых маленьких, будут взысканы не менее миллиона рублей с каждого», — пообещала телеведущая. Она также отметила, что издания, которым она пригрозила судом, не принесли ей извинений.
Кроме того, Малышева объявила о своем желании опубликовать лица либо журналистов, которые писали фейковые новости о ней, либо главных редакторов таких СМИ. Она объяснила это тем, что в интернете «люди гадят анонимно», а «за вранье надо платить».
Малышева подчеркнула, что не имеет вредных привычек. «Особенно мне неприятно, что люди об этом пишут, вероятно, меряя меня по своим ощущениям от жизни», — заявила она.
11 ноября ведущая опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту. Среди изданий, на которые Малышева собралась подать в суд, оказались News.ru, StarHit, «Дни.ру», «Царьград», «Версия», «АиФ Краснодар» и другие СМИ.
Малышева — доктор медицинских наук, профессор. В 1997 году начала вести научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале, а в 2010 году стала ведущей нового шоу — «Жить здорово!». Передачу не раз критиковали за популизм и выбор громких тем.