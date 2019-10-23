Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.

По словам 58-летней Малышевой, у нее неожиданно подскочило давление до 200 на 130 миллиметров ртутного столба. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу. Главный врач городской клинической больницы имени Боткина Алексей Шабунин приходится телеведущей родным братом.

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Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года рассказывает зрителям Первого канала о здоровье. Сначала вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей шоу «Жить здорово!». Передачу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и их подачу. К примеру, в 2013 году один из блоков был посвящен тому, «как правильно какать». А в 2016 году после авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, в результате которой погибли 62 человека, ведущая подготовила сюжет о том, как правильно одеваться в полет, чтобы понизить шансы сгореть в авиакатастрофе. Малышева нередко попадает под шквал критики из-за эксцентричных и неоднозначных заявлений, которые не всегда встречают поддержку врачебного сообщества.

Авторы программы периодически облачают участников эфира в костюмы человеческих органов. В частности, в феврале неоднозначную реакцию вызвала показанная в шоу танцующая матка.

Как стало известно в октябре, государство выделило на производство «Жить здорово!» 57 миллионов рублей.

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