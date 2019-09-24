Малышева нашла объяснение долголетию россиян

Телеведущая Елена Малышева заявила телеканалу «360», что продолжительность жизни в России увеличилась примерно на восемь лет из-за достижений мировой медицины и национальных программ в здравоохранении.

По ее словам, первая причина долголетия россиян состоит в том, что на территории страны действуют «серьезнейшие» программы по вакцинации, а «антибиотики супердоступны».

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Второй причиной ведущая «Жить здорово!» назвала хорошую диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Роль в этом также сыграли снижающие уровень холестерина препараты и сердечный аспирин, полагает Малышева.

Третья причина для роста продолжительности жизни — национальный проект, посвященный здравоохранению, считает доктор медицинских наук. «Этот проект влил в медицину колоссальные деньги», — подчеркнула она, назвав проект «прямым медицинским успехом» России.

По данным рейтинга Bloomberg, Россия Располагается на 95-ом месте стран по уровню здоровья населения. Выше в списке оказались Куба, Турция, Белоруссия, Венесуэла, Украина и Иран.

Малышева — врач-терапевт, доктор медицинских наук. Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих на Первом канале. В ее передачах часто используются макеты и костюмы, иллюстрирующие человеческие органы и заболевания. Кроме того, Малышева прославила шоу благодаря эксцентричным и неоднозначным заявлениям, которые не всегда встречают поддержку медицинского сообщества.

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