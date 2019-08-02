Малышева рассказала о спасении от рака

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака с помощью своевременного обследования. Об этом она написала в Instagram.

По словам телеведущей, три года назад во время колоноскопии врач выявил у нее предраковый полип толстого кишечника и удалил его. С тех пор она проходит обследование каждые три года, чтобы «не дать раку никаких шансов».

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Кроме того, у Малышевой нашли эрозию пищевода. Она пояснила, что при отсутствии лечения заболевание может привести к раку этого органа.

Телеведущая напомнила, что рак не имеет симптомов, а их появление лишь говорит о том, что процесс «зашел очень далеко». Она призвала проходить гастро- и колоноскопию после 50 лет.

В июне Малышева назвала самую эффективную и полезную диету. Оптимальной оказалась средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи, рыбы и морепродуктов.

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