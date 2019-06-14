Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах

Российская супермодель и основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова осудила использование формулировок «идиот» и «кретин» в программе «Жить здорово» на Первом канале. Ее слова приводит ТАСС.

Водянова заявила, что считает неэтичным использование устаревшей терминологии. Она подчеркнула, что появление программы на телевидении отбрасывает общество на несколько десятилетий назад, «когда любые особенности развития в стране были стигматизированы, а люди с ними не имели шанса на полноценную жизнь».

По словам супермодели, ни одна медицинская классификация не содержит оскорбительных терминов. Основательница фонда отметила важность использования корректного названия болезни. «[Так] мы уменьшаем негативные ассоциации, связанные с различными нарушениями», — резюмировала она.

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Ранее словами ведущей возмутились журналист Владимир Познер и телеведущая Ксения Собчак. В Минздраве и Госдуме также раскритиковали выпуск программы.

В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития. Одна из частей свежего выпуска «Жить здорово» на Первом канале называлась «Откуда берутся кретины?», а в заставке использовалась фраза «Мой ребенок — идиот». Малышева несколько раз повторила, что в России скрининг, позволяющий выявить врожденный гипотиреоз на этапе беременности, бесплатный.

Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова объяснила неуместность слова «кретин» в отношении больных детей. По словам Портновой, термины «кретин» и «идиот» устарели и в современной медицине не используются.

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