В Госдуме осадили Малышеву за слово «кретины» о больных детях

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов негативно отнесся к выпуску передачи «Жить здорово», в котором телеведущая Елена Малышева назвала больных детей кретинами и идиотами. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Морозова, «кретин» — это бытовое выражение, описывающее диагноз кретинизма — крайней степени умственной отсталости. Депутат считает, что его использование в обществе некорректно и недопустимо. «Это не для социума. Мы ведь и даунов называем "особыми" или "солнечными детьми"», — пояснил он.

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Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития. Одна из частей свежего выпуска «Жить здорово» на Первом канале называлась «Откуда берутся кретины?», а в заставке использовалась фраза «Мой ребенок — идиот». Для рассказа о заболевании ведущая вывела на сцену Дану Борисову с дочерью Кристиной. Малышева несколько раз повторила, что в России скрининг, позволяющий выявить врожденный гипотиреоз на этапе беременности, бесплатный.

«Представляете, сколько лет страна за это отвечает. В самые трудные годы все равно все было бесплатно. Все равно всем все делали. Иначе бы сидели мы тут с вами отбитые хором, сказала она», — постучав по стойке при слове «отбитые».

Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова осудила ведущую и объяснила неуместность слова «кретин» в отношении больных детей. По словам Портновой, термины «кретин» и «идиот» устарели и в современной медицине не используются. Для обозначения степени отсталости используются другие термины: легкая умственная отсталость, умеренная умственная отсталость, тяжелая и глубокая. Такой же позиции придерживается главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. В то же время некоторые врачи встали на сторону ведущей.

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