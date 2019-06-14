Малышева ответила на критику выпуска «Откуда берутся кретины?» о детях

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала претензии в свой адрес после выхода в эфир очередного выпуска «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины?» Об этом пишет Rambler News Service.

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Малышева посоветовала обратившимся к ней журналистам ознакомиться с передачей. «Пока вы ее не видели, уважайте вашу профессию, журналистику, которая требует работы с первоисточником. Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?» — заявила она.

Выпуск, в котором ведущая назвала детей c врожденным гипотиреозом кретинами, вышел в эфир 13 июня. Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова раскритиковала слова Малышевой, заявив, что этот термин не является медицинским. Однако некоторые психиатры заняли сторону ведущей, обосновав ее слова тем, что этот термин использовался в советское время.

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