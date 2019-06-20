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Малышева два часа гуляла по улицам босиком

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Елена Малышева

Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.

«А я сегодня сняла туфли и два часа шла пешком до дома! Итог дня: пройдено 10,69 километра; сделано 15,3 тысячи шагов; потрачено 905 килокалорий (всего!). И все-таки я рада!» — написала Малышева, сопроводив пост обилием восклицательных знаков.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года рассказывает зрителям Первого канала о здоровье. Сначала вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей шоу «Жить здорово!» Проект приобрел известность благодаря откровенным темам, поднимаемым в передаче, а также высказываниям ведущей.

В частности, в июне в сюжете о гипотиреозе, характеризующемся задержкой физического и умственного развития, она назвала страдающих от этого заболевания детей кретинами. Посвященная заболеванию часть передачи получила название «Откуда берутся кретины?», а в заставке использовалась фраза «Мой ребенок — идиот». Вокруг программы разгорелся спор, разделивший специалистов на два лагеря. Одни психиатры раскритиковали Малышеву за употребление в федеральном эфире устаревшего термина, который имеет негативный оттенок и в современной медицине не используется. Некоторые встали на сторону ведущей, заявив, что термин имеет право на существование и широко использовался в советское время.

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