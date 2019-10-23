Малышева рассказала о состоянии после больницы

Состояние телеведущей Елены Малышевой после больничных процедур улучшилось. Об этом сама Малышева сообщила в Instagram.

По словам телеврача, на утро 23 октября ее самочувствие стабилизировалось, давление понизилось до 120 на 80 миллиметров ртутного столба, а анализы оказались в норме. «Все сосуды без единой бляшки. Идеал!» — подчеркнула Малышева. Она добавила, что решила ехать на работу.

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Ведущая пояснила, что давление могло повыситься из-за сильной головной боли. Она отметила, что прием препаратов, которые снимают головную боль, дополнительно влияет на давление.

Малышева пообещала регулярно принимать таблетки от повышенного давления, чтобы не было рисков инсульта. Доктор также опубликовала рекомендации о том, что нужно сделать в ситуации, в которой оказалась она сама.

Ранее ведущая программы «Жить здорово!» попала в больницу с гипертоническим кризом. 58-летняя Малышева пояснила, что у нее неожиданно подскочило давление до 200 на 130 миллиметров ртутного столба.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года рассказывает зрителям Первого канала о здоровье. Сначала вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей шоу «Жить здорово!». Передачу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и их подачу. К примеру, в 2013 году один из блоков был посвящен тому, «как правильно какать». А в 2016 году после авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, в результате которой погибли 62 человека, ведущая подготовила сюжет о том, как правильно одеваться в полет, чтобы понизить шансы сгореть в авиакатастрофе. Малышева нередко попадает под шквал критики из-за эксцентричных и неоднозначных заявлений, которые не всегда встречают поддержку врачебного сообщества.

Как стало известно в октябре, государство выделило на производство «Жить здорово!» 57 миллионов рублей.

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