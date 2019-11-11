Малышева ответила на слухи о появлении в нетрезвом виде

Телеведущая Первого канала Елена Малышева заявила, что обратится в суд и подаст иски ко всем СМИ, сообщившим о ее появлении в аэропорту «в пьяном виде», сообщает «Газета.Ru».

Она опровергла, что была пьяна. «Это просто какая-то вопиющая ложь! Я вообще не пью, не курю, не ругаюсь матом и мою руки перед едой!» — возмутилась ведущая.

Материалы по теме «У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?» Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду

По словам Малышевой, она намерена подать в суд «на все издания, которые это напечатали». Телеврач добавила, что «надо иметь воспаление сознания», чтобы сообщать о «пьяном виде» после просмотра роликов из ее Instagram-аккаунта.

В Instagram-сторис Малышева перечислила издания, в отношении которых собирается подать иски об оскорблении достоинства. Среди них News.ru, StarHit, «Дни.ру», «Царьград», «Версия», «АиФ Краснодар» и другие СМИ.

В конце октября ведущая программы «Жить здорово!» попала в больницу с гипертоническим кризом. 58-летняя Малышева пояснила, что у нее неожиданно подскочило давление. После больничных процедур состояние ведущей улучшилось. Она пообещала регулярно принимать таблетки от повышенного давления, чтобы снизить риск инсульта.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года рассказывает зрителям Первого канала о здоровье. Сначала вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей нового шоу — «Жить здорово!» Передачу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и их подачу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!