Сюжет Малышевой о российских врачах заставил зрителей расплакаться

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram сюжет о том, как в Тюменской области врачам пришлось добираться к беременной женщине по замерзшему болоту и проводить операцию прямо в деревенском доме. В комментариях зрители признали героизм российских врачей.

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Малышева написала, что история произошла в поселке Старый Каишкуль, который находится в 170 километрах от Тюмени. Она пояснила, что у беременной женщины началось кровотечение. Врачам пришлось добираться к ней в поселок, следуя за трактором, который расчищал заваленную снегом дорогу. При этом в деревенском доме, где развернули операционную, не было водопровода.

В комментариях многие пользователи признались, что сюжет заставил их расплакаться. Россияне добавили, что им очень обидно от того, что люди до сих пор живут в таких условиях. Малышеву поблагодарили за то, что она подняла такую важную проблему. Другие же заявили, что преклоняются перед профессионализмом медиков.

Ранее Малышева рассказала о способах снизить риск появления рака. Для снижения риска онкологии она посоветовала не курить, уменьшить употребление алкоголя, избегать излишнего нахождения на солнце, а также участвовать в обследованиях на рак и вакцинировать детей от гепатита и вируса папилломы человека.

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