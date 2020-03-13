Малышева назвала единственную надежную защиту от коронавируса

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на самые популярные вопросы о коронавирусе. В Instagram-сторис она рассказала подписчикам, как защититься от инфекции, как помочь пожилым родственникам пережить пандемию, а также о том, является ли коронавирус угрозой человечеству.

По словам Малышевой, обычные медицинские маски не защищают ни от каких инфекций. Их стоит носить тем, кто кашляет и чихает, чтобы не заражать других людей. Единственным надежным способом избежать вируса, по ее мнению, являются специальные респираторы с высокой степенью защиты.

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Малышева добавила, что самая высокая смертность от коронавирусной инфекции (14 процентов) наблюдается в группе людей старше 80 лет. По этой причине она призвала обратить особое внимание на здоровье пожилых родственников и дать им возможность пережить эту ситуацию без контактов с другими людьми. «Купить еду, проследить, чтобы были таблетки, если есть дача — отправить на дачу», — порекомендовала она.

Телеведущая отметила, что ежедневная смертность от инфекции — 36 человек, а от гриппа, несмотря на вакцинацию, — полторы тысячи человек. «Коронавирус пока выглядит не самой страшной угрозой в мире», — резюмировала Малышева. По ее мнению, люди опасаются инфекции, потому что она новая и плохо изученная.

Ранее Малышева и телеведущий Иван Ургант исполнили песню о профилактике коронавируса. Произведение состояло из медицинских рекомендаций: в частности, они посоветовали зрителям не забывать мыть руки, чаще проветривать помещения и реже бывать в местах скопления людей.

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